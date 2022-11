VIDEO − Atalanta-Inter, maglia gialla o bianca? Svelato il colore degli ospiti

Atalanta-Inter alle 12.30, gara in programma al Gewiss Stadium. Svelata la maglia che vestirà la Beneamata per questa trasferta. Il dubbio era tra maglia in giallo o bianca

LA MAGLIA − Beneamata in bianco oggi al Gewiss Stadium di Bergamo. Svelata la tenuta dei giocatori di Simone Inzaghi che si giocheranno tanto contro gli orobici nel Derby lombardo. Bisogna dare continuità alla prova contro il Bologna e vincere il primo scontro diretto stagionale. Simone Inzaghi ha quasi scelto l’undici di partenza (vedi articolo), servirà tanta concentrazione contro una squadra di Gasperini sempre complicata da affrontare.

Ultima gara del 2022.