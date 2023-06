Inter, col Torino dimostrare mentalità: no vacanze anticipate

Torino-Inter è l’ultima partita di Serie A. Senza alcun obiettivo per i nerazzurri. L’ultima prima della finale di Champions League. Non per questo la si può affrontare con la testa già in vacanza.

PARTITA SENZA PRESSIONI – Torino-Inter per i nerazzurri non è una partita che può significare un traguardo sportivo. Certo, può cambiare la posizione finale in classifica, ma il bersaglio grosso ormai è stato centrato. Nessuna pressione quindi per gli uomini di Inzaghi. Una partita da vivere come viene. Anche perché l’attenzione sarà giocoforza sulla finale di Champions League di settimana prossima. Questo però non significa staccare la spina.

DIMOSTRARE MENTALITÀ – L’Inter col Torino deve mantenere la mentalità acquisita negli ultimi mesi. E sempre dimostrata sul campo. Anche a Napoli, nell’unica sconfitta arrivata in inferiorità numerica e con ampio turnover, la squadra non ha mai mollato, continuando a mancinare gioco. L’ultima di Serie A insomma non va affrontata con la testa già in vacanza. L’Inter non deve commettere l’errore di sentirsi superiore proprio ora, dopo tutta questa fatica. La prestazione con gli uomini di Juric serve per consolidare lo status tanto faticosamente acquisito in questa lunghissima stagione. Quindi, testa al Torino.