Inter, a centrocampo 3.545 minuti per quattro: gerarchie da riscrivere

L’Inter ha molti nuovi interpreti a centrocampo al termine del calciomercato. Inzaghi dovrà ridisegnare le gerarchie in mediana, scegliendo accuratamente il ruolo e l’impatto di ogni giocatore a disposizione.

CAMBIAMENTI SOTTILI – Il reparto di centrocampo dell’Inter ha vissuto un profondo cambiamento nella sessione di calciomercato appena conclusa. Un addio “pesante”, quello di Marcelo Brozovic ovviamente, e un ricambio quasi totale delle seconde linee. A cui consegue la promozione definitiva di Hakan Calhanoglu a regista e metronomo della manovra nerazzurra. Accanto al fido Nicolò Barella, mezzala di riferimento per Simone Inzaghi e vice-capitano ufficiale dell’Inter. Loro due sono le colonne portanti della mediana nerazzurra, mentre sulle altre posizioni le gerarchie subiranno qualche cambiamento. Anche alla luce dei profili che hanno rinforzato il centrocampo dell’Inter.

TRIO DI PARTENZA – Nelle prime due partite della Serie A 2023/24, il trio titolare è stato lo stesso. Calhanoglu al centro, affiancato da Barella e da Mkhitaryan. Con solo qualche scampolo (29 minuti totali) per Davide Frattesi, principale rinforzo al centro dell’Inter. Mentre è ancora a secco Kristjan Asllani, backup ufficiale del turco e rimasto a Milano per ferrea volontà della società. E proprio da qui partono le considerazioni su come cambieranno le gerarchie nerazzurre in mediana.

MINUTI RIMASTI – L’anno scorso, complice il lungo infortunio di Brozovic, il centrocampo titolare dell’Inter era quello composto da Barella (4.029 minuti totali), Calhanoglu (3.502′) e Mkhitaryan (3.336′). E solo briciole (858 minuti in 29 presenze) per Asllani. Mentre gli ex Brozovic e Gagliardini ne avevano accumulati 3.545, di cui 2.507 solo il croato. E questo monte minuti andrà suddiviso tra ben quattro giocatori – tra cui lo stesso Asllani – nella stagione appena iniziata. Che hanno profili e anche pretese di status ben diverse.

NUOVE ROTAZIONI – Il centrocampista che lecitamente si attenderà di raccogliere più minuti è proprio Frattesi. Il numero 16 nerazzurro viene da una stagione con 37 presenze a una media di 80′ a partita col Sassuolo. E l’italiano punterà indubbiamente a giocare come mezzala, aiutando magari Mkhitaryan (prossimo ai 35 anni) a rifiatare. E le stesse considerazioni riguardano anche Asllani. Ora l’albanese è il principale ricambio del regista titolare (Calhanoglu), unico ruolo in cui il suo impiego ha un senso tattico. Complice la giovane età (classe 2002), è quello che necessita di più minuti in assoluto. Al tempo stesso lavorando molto più sulla fase di non possesso del suo gioco, aspetto in cui il turco numero 20 sta crescendo partita dopo partita. Parlavamo tuttavia di quattro giocatori tra cui redistribuire il tempo di gioco di Brozovic e Gagliardini. Ne rimangono pertanto due, sui quali le valutazioni sono diverse.

PROPENSIONE OFFENSIVA – In mediana Inzaghi potrà impiegare anche il redivivo Stefano Sensi (già in difficoltà fisica) e il neo-arrivato Davy Klaassen. Entrambi provenienti da una stagione con almeno un’ora di gioco di media a partita, analizzando i dati di Transfermarkt. Viene tuttavia lecito ipotizzare che entrambi possano avanzare meno pretese rispetto a Frattesi ed Asllani. Per motivi di età (l’olandese ex Ajax, classe 1993) e di tenuta fisica (il nuovo numero 5, appunto). E anche perché, rispetto agli altri due, hanno una maggior attitudine offensiva, che potrebbe permettere loro di essere più funzionali dalla trequarti in su. Uno spunto tattico che, visto anche l’indebolimento del reparto di attacco, potrebbe trovare più concretezza di quanto si pensi.