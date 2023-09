Sensi, ennesimo infortunio! In dubbio per Inter-Fiorentina con un altro

Sensi rischia di non giocare Inter-Fiorentina, per l’ennesimo problema fisico da quando è in nerazzurro. E come lui può non essere convocato un altro giocatore, in attesa di capire se ci sarà Klaassen, come informa Barzaghi per Sky Sport 24.

ANCORA UNO STOP – Nelle ultime ore di calciomercato, Matteo Barzaghi dall’esterno della sede si sposta sul campo e sulla prossima partita: «Due giocatori sono in dubbio per Inter-Fiorentina. Stefano Sensi ha un leggero affaticamento muscolare, potrebbe saltare la sfida di domenica. L’altro invece è Alexis Sanchez, che ha avuto una settimana ingolfata tra pratiche burocratiche e allenamenti. Ha bisogno di aumentare il ritmo nelle sedute, potrebbe essere risparmiato per Inter-Fiorentina. La decisione la prenderà domani, per permettergli di lavorare di più. Ma potrebbe esserci anche la carta Davy Klaassen, che Simone Inzaghi conoscerà da domani».