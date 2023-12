Inter-Bologna 1-2 DTS, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Bologna 1-2 dopo i tempi supplementari mette fine alla Coppa Italia per la squadra di Inzaghi, che non potrà difendere il titolo conquistato nelle ultime due stagioni. E conferma dei dati terribili contro i felsinei.

UNA – La vittoria dell’Inter nelle ultime cinque partite contro il Bologna. Dal tragicamente famoso 2-1 del 27 aprile 2022, costato il titolo, l’unico successo è il 6-1 del 9 novembre 2022. Per il resto tre sconfitte e un pareggio, a testimonianza di come i felsinei siano un tabù terrificante negli ultimi anni.

OTTO – I rigori sbagliati da Lautaro Martinez su ventuno calciati in Italia. Quello di ieri è il secondo che fallisce in in un Inter-Bologna, dopo la parata di Lukasz Skorupski il 5 luglio 2020 (in Serie A). E anche lì la partita finì 1-2. In Coppa Italia si era già reso protagonista di un errore nell’unico altro tirato, la serie finale contro la Lazio del 31 gennaio 2019 anch’essa chiusa con eliminazione (ai quarti).

DIECI – Le stagioni dopo cui l’Inter abbandona la Coppa Italia agli ottavi di finale. Non capitava dal 9 gennaio 2014, con una sconfitta per 1-0 contro l’Udinese (gol di Maicosuel). Lì però non era l’esordio: la squadra di Walter Mazzarri era entrata dal terzo turno e aveva vinto due partite.

SEDICI – Le partite consecutive dove il Bologna è riuscito a trovare il gol in casa dell’Inter, per un totale di ventiquattro reti. L’ultima volta con la porta inviolata risale al 3-0 del 3 aprile 2010, dove l’allenatore avversario di ieri Thiago Motta realizzò una doppietta con la maglia nerazzurra.

VENTUNO – Gli anni passati dall’ultima volta in cui l’Inter è uscita dalla Coppa Italia senza nemmeno vincere una partita. Nella stagione 2002-2003 eliminazione per mano del Bari, all’epoca in Serie B e capace di imporsi 1-0 all’andata e 1-2 al ritorno.