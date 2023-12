Coppa d’Africa, l’Inter e altre 2 esenti! Variabile Supercoppa − CdS

A gennaio scatterà la Coppa d’Africa, tanti giocatori della Serie A coinvolti. L’Inter una delle pochissime non coinvolte. Occhio alla Supercoppa Italiana.

KERMESSE IN ARRIVO − Dal 13 gennaio all’11 febbraio, partirà la Coppa d’Africa. Solo Inter, Juventus e Lazio non saranno coinvolte poiché non hanno all’interno delle proprie rose giocatori africani. Ben 17 su 20 invece costrette a lasciare partire i propri interpreti per l’ambito trofeo che si terrà in Costa d’Avorio. Tra le big coinvolte anche Milan e Roma, rispettivamente con Bennacer, Chukwueze, Ndicka e Aouar. Ma anche e soprattutto Napoli e Fiorentina, due delle ipotetiche avversarie dell’Inter in Supercoppa Italiana. Gli azzurri lasceranno andare Osimhen e Anguissa, due super top; mentre la Viola Nzola e Kouamè, praticamente due terzi dell’attacco di Italiano. Le due semifinali di Supercoppa Italiana saranno il 18 (Napoli-Fiorentina) e il 19 gennaio (Inter-Lazio).

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini