Buchanan non solo per il post Cuadrado! Dal Bruges 2 nodi − CdS

Tajon Buchanan è il primo nome sulla lista dell’Inter per sostituire Juan Cuadrado. Ma il canadese potrebbe essere anche una soluzione già in casa per l’estate. Dal Bruges, però, due nodi da sciogliere.

LA SITUAZIONE − Buchanan potrebbe risolvere un doppio problema in casa Inter. Da un lato, quello più urgente legato a Cuadrado, il quale ieri si è operato in Finlandia. L’altro più futuribile: ossia nel caso in cui l’Inter non riuscisse a raggiungere un accordo con Dumfries e si andasse verso una sua cessione. Il club segue l’esterno canadese da un anno e mezzo, ma vuole anticiparne l’arrivo alla Pinetina. C’è però da capire cosa vorrà fare il Bruges, squadra di appartenenza del laterale. I belgi saranno disposti a lasciare andare Buchanan già a gennaio? E soprattutto a quali cifre? Si parla di 12-15 milioni di euro. Peraltro il giocatore andrà in scadenza nel 2025 e ha già fatto sapere di non voler rinnovare. Ora per l’Inter due vie: mettere sul piatto la cifra richiesta dal Bruges, ma servono segnali dalla Cina, oppure agire col più classico degli ultimi colpi di Marotta-Ausilio: il prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno