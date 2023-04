Inter, attenzione alla legge degli ex. Prima volta per Joao Mario

L’Inter affronterà tra pochi giorni il Benfica. A Lisbona il clima sarà incandescente, la partita è valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Per Joao Mario sarà la prima volta da ex contro i nerazzurri.

EX – Per Joao Mario sarà una giornata speciale. Non ci sarà solamente l’andata dei quarti di finale di Champions League, ma anche il primo scontro contro la sua ex squadra: l’Inter. Più di 40 milioni circa spesi per il giocatore dal club nerazzurro, che poi ha lasciato andare il centrocampista nell’estate del 2021 a parametro zero. Negli ultimi anni il portoghese è passato da diversi club, tra cui West Ham, Lokomotiv Mosca, Sporting Lisbona, senza però riuscire mai a incidere. Questa è stata la sua stagione della consacrazione e il destino vuole che proprio l’Inter incontri sulla sua strada Joao Mario. 17 gol in campionato e 6 in Champions League per uno dei giocatori chiave del Benfica. Il rischio di cadere nella trappola dell’ex è alto, pochi giorni fa Antonio Candreva ha rovinato già la Pasqua dell’Inter.