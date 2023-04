Cesar: «Lukaku errori clamorosi. L’Inter non gira come prima»

L’ex giocatore di Lazio e Inter Cesar ha rilasciato alla Domenica Sportiva un piccolo commento sul momento negativo di Romelu Lukaku con l’Inter.

PROBLEMI – L’ex giocatore di Lazio e Inter Cesar ha parlato in questo modo di Romelu Lukaku alla Domenica Sportiva: «Io credo ci sia qualcosa che non va a livello emotivo, ma non solo. Tornando dall’infortunio che lo ha lasciato per tanto tempo fuori non riesce a trovare il ritmo del gioco. Diventa difficile poi con questi errori clamorosi, è difficile anche con la squadra che non gira come prima. Poi il problema è più grande se gli altri compagni non segnano per lui».