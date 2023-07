Holm in orbita Inter: nuova operazione in stile Bellanova?

Emil Holm è una nuova idea per il mercato dell’Inter. E la situazione del giovane esterno dello Spezia ricorda quella di Bellanova la scorsa estate.

NUOVO ESTERNO – Un nome appena spuntato nel mercato dell’Inter è quello di Emil Holm. Ai nerazzurri infatti manca in rosa un esterno destro dopo l’addio a Bellanova, non riscattato dal Cagliari. E la situazione generale dello svedese ricorda proprio quella dell’ex Milan.

TALENTO INTERESSANTE – Holm è un giovane esterno destro, classe 2000, che alla prima stagione in A ha ben impressionato tra le fila dello Spezia. Nei primi mesi, i migliori della squadra ligure, è diventato in fretta il padrone assoluto della fascia destra nel 3-5-2 di Gotti. Mettendo in mostra personalità, fisico, corsa, progressione e capacità di leggere gli spazi in fase offensiva. Poi però a febbraio la sua stagione è di fatto finita per problemi di pubalgia. La retrocessione dello Spezia potrebbe permettere condizioni singolarmente favorevoli per un suo acquisto. Potrebbe servire all’Inter?

COME BELLANOVA – L’operazione Holm ricorderebbe, come detto, quella legata a Bellanova della scorsa estate. Anche l’italiano arrivava all’Inter come riserva giovane, da una squadra retrocessa. Dove aveva fatto il titolare dando buoni segnali. Mettendo in mostra talento, per quanto da sgrezzare e raffinare. Una scommessa, che alla fine non ha fruttato. Per lo svedese l’idea sarebbe simile. Holm sarebbe il giovane da far crescere dietro a Dumfries e volendo Darmian. Un profilo da educare, sviluppare. Una seconda scommessa, questa volta si spera fruttuosa.