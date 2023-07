Ritiro Inter, Inzaghi non avrà tutti i big subito: proroga per i nazionali

Il ritiro dell’Inter si avvicina. Il club ha ufficializzato da poco data e conferenze d’apertura, ma Inzaghi non avrà tutti i big sin dall’inizio

RITIRO − Appiano Gentile aprirà i battenti il 13 luglio. L’Inter, quindi, tra pochi riprenderà i propri allenamenti per il ritiro precampionato in vista della nuova stagione 2023/24. Secondo Matteo Barzaghi, in collegamento dal Milano per Sky Sport 24, Simone Inzaghi non avrà però subito tutti i big. Ci sarà infatti una proroga per i nazionali impegnati fino all’ultimo. Presumibilmente Barella e gli ‘italiani’, ma anche Dumfries e Calhanoglu. Ovviamente la speranza del tecnico ricade anche su Romelu Lukaku. Il belga non si presenterà al ritiro col Chelsea perché aspetta solo l’Inter.