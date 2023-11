Frosinone, lo stato di forma in vista dell’Inter: risultati in crescendo

Manca sempre meno alla dodicesima giornata di Serie A, con l’Inter che domani affronterà il Frosinone a San Siro. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Eusebio Di Francesco arriva alla sfida, con un buonissimo ruolino di marcia

STATO DI FORMA – Inter e Frosinone si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. I ciociari nelle ultime cinque gare disputate hanno messo insieme un buonissimo ruolino di marcia, partendo dalla vittoria in casa contro il Verona per 2-1, passando per la qualificazione in Coppa Italia dopo la vittoria in trasferta sul Torino per 1-2 e infine il 2-1 casalingo contro l’Empoli dell’ultima giornata. Tre vittorie intervallate dalle due sconfitte consecutive contro il Bologna (2-1) e la rocambolesca rimonta subita da 0-3 a 4-3 contro il Cagliari. Una squadra, quella di Eusebio Di Francesco, molto propositiva, ma che concede anche spesso gol. Un fattore da non sottovalutare per l’Inter.