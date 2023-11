Djaló il prossimo colpo a zero dell’Inter? C’è un piano ma anche concorrenza! – TS

Tiago Djalò è nel mirino dell’Inter. La dirigenza nerazzurra progetta un nuovo colpo a zero per il difensore del Lille. Ecco le informazioni riportate da TuttoSport.

PROGETTO – È ormai nota la bravura della dirigenza dell’Inter nello scovare giocatori talentuosi a parametro zero. Il prossimo profilo individuato dallo staff di Viale della Liberazione potrebbe essere quello di Tiago Djaló. Un’idea, quella del difensore portoghese, che a detta di TuttoSport si fa sempre più concreta per i nerazzurri. Il lungo stop col quale il calciatore portoghese sta facendo i conti, a causa dell’infortunio al crociato, non spaventa l’Inter. Nel piano previsto per il mercato non è prevista l’intenzione di partecipare a un’asta, bensì la volontà di un trasferimento a zero una volta che Djalò sarà svincolato. Il calciatore, infatti, non ha intenzione di rinnovare il suo contratto col Lille. L’Inter, però, deve fare anche i contri con le sirene spagnole e inglesi che suonano per lui.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna