Esuberi Inter agli sgoccioli: Agoumé l’Highlander di Inzaghi al bivio

Gli esuberi in casa Inter quasi non ci sono più… se non fosse per Agoumé, unica eccezione ancora in rosa. Che ne sarà del centrocampista francese ora? Inzaghi ha le idee chiare e difficilmente le cambierà ancora, ma la situazione attuale prevede diversi scenari possibili. Ecco l’aggiornamento nell’ultimo weekend utile per le operazioni di calciomercato (in Italia)

ULTIMO ESUBERO – Gli annunci attesi sono arrivati. Uno dietro l’altro. E l’Inter adesso vede la luce. L’esterno destro austriaco Valentino Lazaro (1996) è ufficialmente del Torino, quindi non farà più ritorno a Milano per fine prestito. Discorso opposto per l’attaccante italiano Sebastiano Esposito (2002), che scende in Serie B e si unisce alla Sampdoria ma solo in prestito. A sorpresa, nell’ultima settimana, si accasa anche l’attaccante italiano Eddie Salcedo (2001), che adesso veste la maglia del Club Deportivo Eldense in Spagna. Nella Serie B spagnola, per la precisione. Operazione in prestito con qualche incognita sul riscatto. Lazaro, Esposito e Salcedo via aiutano l’Inter ad alleggerire la rosa di Simone Inzaghi, che al momento conta un solo esubero. L’ultimo in lista visto che il centrocampista italiano Stefano Sensi (1995) non lo è più “grazie” al pari ruolo serbo Lazar Samardzic (2002). L’Highlander di Inzaghi dopo un’infinita serie di uscite necessarie: il centrocampista francese Lucien Agoumé (2002). O forse sarebbe il caso di dire: l’ultimo esubero rimasto in casa Inter è ancora una volta Agoumé. Per il terzo anno di fila, incredibile!

Agoumé ultimo esubero Inter: finale a sorpresa?

POSSIBILI SOLUZIONI – Per Agoumé non è una novità lasciare l’Inter nelle ultime ore del calciomercato estivo. Così come non è una novità tornare da esubero. Il 31 agosto 2021 è il turno del Brest in Francia. Addirittura il 1° settembre 2022 quello del Troyes, sempre in Ligue 1. Due trasferimenti last minute in prestito senza obbligo di riscatto. Lo scenario sembra non essere destinato a a cambiare: il 1° settembre 2023 è in arrivo ed è l’ultimo giorno utile per lasciare l’Inter per una destinazione europea, non per forza italiana. Magari nuovamente francese… Anche se da giorni si parla di opzione spagnola, proprio come Salcedo. Questo lo scenario più probabile ma la cessione stavolta potrebbe andare in scena anche a titolo definitivo. La storia tra Agoumé e l’Inter è al bivio: solita partenza (ennesimo arrivederci in prestito o addio definitivo?) o clamorosa conferma in rosa? Inzaghi non ha bisogno di un settimo centrocampista in rosa ma il profilo extra non è da escludere vista la conferma di Sensi all’Inter come sesto. Riflessione necessaria. Paradossalmente, Agoumé avrebbe più senso di Sensi come sesto centrocampista all’Inter! Sarebbe uno scenario alternativo ma da non trascurare per avere – almeno fino a gennaio – un “paracadute” in caso di problemi fisici per Sensi: Agoumé ha ancora una chance per tenersi l’Inter contro ogni pronostico. Ma forse il suo futuro non dipende nemmeno più da Inzaghi…