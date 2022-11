Dumfries, in Juventus-Inter la doppia-fase sarà fondamentale: ecco perché

Denzel Dumfries, in Juventus-Inter, dovrà sfruttare tutte le sue doti per fare una doppia-fase (attacco/difesa) di alto livello. Andrà limitato l’estro di Kostic

LIMITARE – Denzel Dumfries scenderà in campo da titolare in Juventus-Inter. Per l’olandese un compito importantissimo: dovrà fornire un’altra prova di buon livello sia in fase offensiva che in quella difensiva. La Juventus, miglior difesa in Serie A, è molto brava a chiudersi ed a difendere bassa: l’olandese dovrà provare, con la sua fisicità e con la sua corsa, a scardinare le maglie difensive della squadra bianconera, costringendo Kostic a ripiegare e a lavorare contro di lui in fase difensiva. Proprio il serbo è il pericolo numero uno sul versante offensivo della Juventus: l’ex Eintracht Francoforte è stato una delle poche note liete dell’avvio di stagione della squadra di Allegri. La sua abilità nel crossare è un’arma che l’Inter dovrà cercare di limitare, per evitare di dare troppi “palloni aerei” giocabili ad uno specialista come Milik.