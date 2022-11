Marocchi: «Vince l’Inter se guardo allo stato di forma ma se la Juventus…»

Marocchi analizza Juventus-Inter, big match in programma questa sera. L’ex giocatore ritiene un durissimo colpo un’eventuale sconfitta dei nerazzurri all’Allianz Stadium

PREVISIONE − Le parole di Giancarlo Marocchi in merito al Derby d’Italia: «Non guardo la classifica ma l’andamento delle squadre e dico l’Inter vincerà la partita. La Juventus col PSG, bellissima serata, ma la realtà dice che è in difficoltà dall’inizio, i nerazzurri hanno risolto. Ma la Juventus non prende gol, deve vincere e se dovesse trionfare sarebbe un colpo per l’Inter difficilmente recuperabile. Inoltre sarebbe utile ripresentarsi con una nuova linfa al prossimo campionato di gennaio». Le sue parole a Sky Sport.