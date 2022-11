Inter, prima della Juventus… Domenica In! Inzaghi e Bonolis protagonisti

Curioso siparietto tra il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, e il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis, tifosissimo nerazzurro. I due si sono resi protagonisti durante il programma ‘Domenica In‘ condotto da Mara Venier su Rai 1. Si allenta la tensione prima del derby d’Italia contro la Juventus

VIDEO-MESSAGGIO − Simone Inzaghi sorprende Bonolis: «Ciao Paolo volevo farti i complimenti perché ho saputo del tuo secondo nipotino, poi anche del tuo libro che avrà sicuramente un grande successo. E mi raccomando stasera davanti alla tv come sempre a fare il tifo per noi, per la tua Inter. Ti mando un saluto speciale». Curioso al contempo il siparietto del noto conduttore che si alza in piedi dando continui consensi con la testa ad ogni augurio del tecnico nerazzurro.