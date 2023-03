Dumfries da matita rossa contro la Juventus! Rammarico Inter…sul mercato

Denzel Dumfries è stato uno dei peggiori in campo in Inter-Juventus. L’olandese, mal posizionato in occasione del gol di Kostic, non ha inciso nemmeno in fase offensiva. E per i nerazzurri sale il rammarico in chiave mercato

MALE – L’Inter è stata sconfitta dalla Juventus per 0-1. Sul gol di Kostic, precedentemente viziato da ben due tocchi di mano da parte di Rabiot e Vlahovic, l’errore più grande lo commette Dumfries: l’olandese è mal posizionato e, di fatto, lascia all’esterno bianconero la libertà di prendere la mira e piazzare la palla dove Onana non può arrivare. Anche in fase offensiva la prova dell’ex PSV non è positiva: nessuno spunto offensivo e, a parte una bella imbucata dalla destra, nessun cross degno di nota ad innescare le punte. Non è la prima volta che l’olandese mostra tutti i suoi limiti in un big match: e nell’Inter sale, inevitabilmente, un lieve rammarico anche in chiave mercato.

MERCATO – Sono note, da tempo, le difficoltà economiche dell’Inter costretta a fare cassa con addii dolorosi. Fra i calciatori designati a partire si è sempre parlato di Dumfries, su cui diversi club di Premier League avevano messo gli occhi nel corso della scorsa estate. Il club nerazzurro, dalla cessione dell’olandese, conta di incassare una cifra consistente: ad oggi, però, appare difficile credere che con prestazioni di questo tipo il valore di mercato di Dumfries sia destinato a salire.