Paventi: «Inter, andamento dopo coppe mai positivo! Ad aprile…»

Andrea Paventi, negli studi di Sky Sport 24, fornisce le ultime sull’Inter all’indomani della sconfitta subita contro la Juventus. Il giornalista analizza il momento della squadra nerazzurra

DIFFICOLTA’ – Queste le parole di Andrea Paventi: «L’andamento dopo le coppe non è mai stato positivo. Due volte dopo un match di coppa ha perso contro la Juventus. Una squadra che fa fatica a segnare, a fare gol su azione ci è riuscita solo 3 volte da febbraio. Dzeko non segna da tanto tempo, la squadra fa fatica a trovare il gol ed è un fattore da migliorare. Al rientro inizia un aprile tremendo, 9 partite una più importante dell’altra con i quarti contro il Benfica e la doppia-sfida in Coppa Italia contro la Juventus. Se l’Inter fa un grande mese di aprile magari la stagione avrà un finale diverso».