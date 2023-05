Dimarco, senza Gosens tour de force. Ci sono altre opzioni?

Federico Dimarco è obbligato a giocare d’ora in poi senza Robin Gosens. L’infortunio del tedesco delimita le scelte di Simone Inzaghi, che sulla sinistra ha solo il ragazzo ex Primavera nerazzurra di ruolo.

SFORZO – Federico Dimarco dovrà compiere un grande sforzo nei prossimi giorni. L’esterno ha ripreso il top della forma, lo ha dimostrato con il Benfica nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, con la Juventus in semifinale di Coppa Italia, domenica anche contro la Lazio per chiudere il ciclo. In realtà il giocatore sarà obbligato a giocare anche nelle occasioni a venire. A Verona e Roma l’unica opzione possibile a sinistra è proprio lui. L’infortunio di Robin Gosens non lascia scelta a Simone Inzaghi, che in quel ruolo altrimenti ne deve adattare altri. Le possibilità sono che si possa rivedere Matteo Darmian sulla sinistra o che Raoul Bellanova trovi spazio in quella porzione di campo. Con la Fiorentina a San Siro fu l’unica nota positiva di una sconfitta beffarda.