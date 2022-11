Dimarco il ‘conquistatore’: dopo l’Inter si è preso anche l’Italia. Ora un punto fermo

Una rivoluzione lenta e silenziosa quella di Roberto Mancini dopo la delusione Mondiale. L’Italia prosegue a testa alta con un mix di giovani e campioni d’Europa. Federico Dimarco è il simbolo del cambiamento azzurro. L’esterno dell’Inter, dopo aver conquistato la fiducia di Simone Inzaghi all’Inter, oggi è diventato oggi punto fermo anche degli azzurri.

FASCIA SINISTRA – L’Italia guarda avanti e si prepara al prossimo mondiale, una costante e progressiva trasformazione della nazionale azzurra. In poco più di quattro anni, Roberto Mancini ha fatto debuttare ben cinquantaquattro azzurri in cinquantasei partite giocate. Per proiettarsi verso il prossimo quadriennio – che porterà al prossimo Mondiale -, il CT ha allargato i confini anticipando il lancio dei giovanissimi. Altri, invece, hanno ritrovato continuità (non solo nei rispettivi club) creando un giusto mix tra giovani e campioni d’Europa. Tra i simboli della rinascita azzurra – inteso anche in termini di modulo -, è Federico Dimarco. È anche grazie a lui se Roberto Mancini dopo la delusione Mondiale ha deciso per un cambiamento netto passando alla difesa a tre. In attesa di Leonardo Spinazzola, l’Italia intanto si gode Dimarco, che intanto si è preso la fascia sinistra proprio come all’Inter.