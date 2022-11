Acerbi, Inzaghi spinge per il riscatto! Inter punta allo sconto: le cifre – TS

Francesco Acerbi si sta rivelando un elemento importante dell’Inter di Inzaghi. Secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro sta pressando la dirigenza nerazzurra per il riscatto del cartellino del difensore dalla Lazio

PRESSING – Francesco Acerbi è una delle sorprese della stagione dell’Inter. Il difensore si sta ritagliando sempre più spazio, mostrando affidabilità e duttilità. Anche in virtù di ciò Inzaghi, secondo Tuttosport, è in pressing sui dirigenti per il riscatto del cartellino del difensore dalla Lazio. L’accordo trovato in estate prevede un esborso di circa 4 milioni: i nerazzurri proveranno a strappare uno sconto sia a Lotito che allo stesso difensore, che attualmente guadagna 2,6 milioni netti.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini