Inzaghi anticipa le vacanze dell’Inter, si ritorna a dicembre prima del mini-ritiro – CdS

Inter già in vacanza con un giorno di anticipo, questa la decisione di Inzaghi rispetto le idee iniziali. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, il gruppo nerazzurro tornerà ad allenarsi tra meno di un mese.

ROMPETE LE RIGHE – Simone Inzaghi ha anticipato con quasi un giorno di anticipo le vacanze della squadra. Il resto del gruppo nerazzurro, non convocato per il Mondiale o dalle rispettive Nazionali, questa mattina non tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile per quello che sarebbe stata l’ultima seduta di allenamento. Il tecnico piacentino ha difatti annullato la seduta prevista in mattinata anticipando il rompete le righe. Il ritrovo è previsto per il 2 dicembre. Poi dal 4 scatterà il mini-ritiro a Malta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno