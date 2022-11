Stadio Inter e Milan, in giornata relazione conclusiva! I prossimi step – TS

Prosegue l’iter di approvazione per il nuovo stadio di Inter e Milan. Quest’oggi la relazione conclusiva del dibattito pubblico a Palazzo Marino. Poi i prossimi step. Le ultime da Tuttosport

STEP – In giornata, a Palazzo Marino, andrà in scena la relazione conclusiva del dibattito pubblico per il nuovo stadio di Inter e Milan. Il coordinatore, Andrea Pillon, dovrà sintetizzare i temi trattati e le proposte elaborate le corso dei precedenti dodici incontri. La presentazione, secondo Tuttosport, sarà di natura oggettiva e costituirà la base della successiva fase di confronto fa i club e la politica. Al Comune il compito di valutare i risultati emersi, per poi predisporre un dossier con le con le considerazioni finali sul tema. Lavoro che dovrebbe essere ultimato entro la fine dell’anno. A quel punto le due squadre diranno se intendono proseguire col progetto o se preferiranno costruire il nuovo impianto in un’altra area.

Fonte: Tuttosport – ST. SC