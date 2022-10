Dimarco incanta, ma a Gosens ‘serve’ spazio: chance con la Sampdoria?

Federico Dimarco si sta rivelando uno degli elementi fondamentali dell’Inter di Inzaghi. Il suo rendimento ha, di fatto, tolto sempre più spazio a Gosens. Il tedesco, però, merita una chance: titolare contro la Sampdoria?

RENDIMENTO – Federico Dimarco si sta rivelando come uno degli elementi più importanti dell’Inter di Inzaghi. L’esterno, prodotto del vivaio nerazzurro, al netto di qualche errore (soprattutto in fase difensiva), si sta rivelando un’arma importantissima in fase offensiva: dal suo sinistro e dai suoi inserimenti, infatti, partono molte delle azioni pericolose imbastite dalla squadra nerazzurra. Ultima, in ordine di tempo, la sontuosa prestazione in Champions League contro il Viktoria Plzen. Per Inzaghi è comprensibilmente difficile pensare di rinunciare a Dimarco ma, anche alla luce dei numerosi impegni ravvicinati e della possibile “usura” dell’esterno italiano, il tecnico potrebbe pensare di far rifiatare il numero 32 nerazzurro e dare spazio a Gosens. Al tedesco, infatti, serve una chance per dare un senso alla stagione ed alla sua permanenza all’Inter.

CHANCE? – Il tedesco, quando è stato chiamato in causa, ha risposto presente, specialmente nelle ultime uscite. Nonostante il buon impatto a gara in corso, però, l’ex Atalanta non riesce a trovare spazio da titolare. Una chance potrebbe arrivare sabato, contro la Sampdoria di Stankovic. Gosens ha bisogno di giocare, per dare un senso alla sua stagione ed alla sua permanenza all’Inter: l’investimento fatto a gennaio, ad oggi, non è stato ripagato, A pesare, certamente, è stata la fragilità fisica e la poca continuità all’inizio dell’avventura in nerazzurro. Ma anche quando i problemi fisici sono stati superati, il tedesco non è riuscito a trovare molto spazio. È facile presumere quindi che se la situazione dovesse rimanere cristallizzata il calciatore possa chiedere di andare via a gennaio (vedi articolo).