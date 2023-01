Darmian anche in Milan-Inter sarà uomo di riferimento per Inzaghi

Per la fascia destra dell’Inter nella sfida col Milan Inzaghi è pronto ad affidarsi a Darmian. L’uomo che nel 2023 è diventato il riferimento su quella fascia.

RITORNO A DESTRA – Il 2023 ha portato una chiara novità di formazione in casa Inter. Anche se più che di una novità parliamo di un ritorno al passato. La fascia destra infatti ha cambiato proprietario. Tornando in mano all’uomo che l’ha avuta nei momenti decisivi dello scorso anno. Vale a dire Matteo Darmian.

CERTEZZA IN FASCIA – Il difensore in questa stagione è partito subito come titolare sulla destra all’esordio col Lecce, ma nelle gare successive si è trovato a vagare per il campo. Giocando spesso a sinistra. In generale andando dove serviva. Uscendo anche dalle rotazioni causa infortunio. Il 2023 lo ha visto ritornare in modo prepotente tra i favoriti del tecnico. Tre partite, tre da titolare, tutte a destra. Con il fiore all’occhiello della vittoria sul Napoli, dove ha tenuto a bada Kvaratskhelia con un certo successo. Da questo gennaio insomma Darmian non è solo un titolare, ma un referente assoluto di Inzaghi. E in questa condizione arriva al derby di Supercoppa.

Darmian non è una semplice riserva in casa Inter. Fin dal suo primo anno si è preso un ruolo decisivo, con gol pesanti e prestazioni di livello in gare chiave. In Milan-Inter toccherà di nuovo a lui opporsi alla temibile fascia sinistra del Milan. Esattamente come nell’ultimo derby vinto dai nerazzurri. Inzaghi conta sulla sua sapienza tattica e sulla sua condizione di forma, fatta mettere a punto forse apposta.