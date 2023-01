Zhang, nessuna buona notizia dalla Cina: Pwc scarica Evergrande

Per gli Zhang non arrivano buone notizie dalla Cina. PWC, società che doveva certificare i bilanci del 2021 di Evergrande ha lasciato l’incarico.

INCARICO – Ennesima brutta notizia per quanto riguarda Evergrande. Pwc, la società che aveva il compito di certificare i bilanci del 2021 della società, ha infatti lasciato l’incarico. Situazione che mette pressione al colosso cinese legata a Suning, holding proprietaria dell’Inter. Come riporta Calcio e Finanza, mancherebbero dei documenti, motivo per cui Pwc si è tirata fuori. Il nuovo revisore è già stato nominato e sarà Prism. Il tempo corre però per Evergrande, che è al lavoro per la ristrutturazione del debito estero, già presentata ai creditori. Tra le opzioni considerate si pensa alla dilazione dei pagamenti fino a 12 anni attraverso l’emissione di nuovi bond. Il 20 marzo però a Hong Kong si terrà un’udienza su alcune ingiunzioni di pagamento che potrebbero portare Evergrande alla liquidazione forzata di asset.

SUNING – Calcio e Finanza ha poi continuato ricordando le relazioni tra Zhang e Evergrande. Nel 2017 Zhang aveva anticipato ad Evergrande 20 miliardi di yuan (circa 2,6 miliardi di euro), sottoscrivendo azioni di classe A destinate alla quotazione in borsa, con la promessa di forti dividendi. Nell’autunno del 2020, dopo l’ennesimo rinvio del progetto di quotazione, alcuni investitori hanno dato il loro assenso a non esercitare opzioni di riscatto delle quote versate, evitando la crisi di liquidità di Evergrande. Tra questi anche lo stesso Zhang Jindong che ha dunque rinunciato a chiedere il rimborso dei 20 miliardi di yuan, mantenendo così la partecipazione immobilizzata in Evergrande Real Estate notizia da cui sono scaturite le pressioni sul debito di Suning e che hanno portato alla crisi del gruppo.