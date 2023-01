Plastino: «Per l’Inter lo Scudetto è andato, in Champions League invece…»

Michele Plastino ha parlato Radio Sportiva riguardo la stagione dell’Inter, in particolare di dove potrà arrivare la squadra di Inzaghi.

TRADIZIONE – Michele Plastino ha detto la sua riguardo a cosa potranno aspettarsi i tifosi dell’Inter in questa stagione. Queste le sue parole: «Considerando anche il sorteggio degli ottavi contro il Porto, in Champions League può succedere di tutto. L’Inter ha anche la tradizione e la storia dalla sua, secondo me è tutto possibile. Sul Campionato invece è difficile. Lo Scudetto ormai è andato». I nerazzurri restano comunque l’unica squadra ancora dentro a tutte le principali competizioni in Italia. Oltre al Campionato, l’Inter è ancora sia in Coppa Italia che in Champions League, a differenza della altre italiane.