Correa, solo sconfitte contro il Napoli! Argentino a caccia del secondo gol

Correa finora non ha mai battuto il Napoli, né con la Sampdoria né con la Lazio. Un solo gol realizzato in carriera contro i prossimi avversari dell’Inter, ai tempi in cui l’argentino giocava per i blucerchiati.

SEI SU SEI – Joaquin Correa si candida a scendere in campo contro il Napoli al fianco di Lautaro Martinez, viste le precarie condizioni di Edin Dzeko (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter ha già incontrato i partenopei sei volte nella sua carriera (cinque in Serie A e una in Coppa Italia) e lo score è al momento drammatico: sei sconfitte. Un solo gol messo a segno nel suo secondo anno in Italia con la maglia della Sampdoria, in un match terminato 2-4 allo Stadio Luigi Ferraris. Nei suoi anni alla Lazio, l’argentino non ha mai trovato la via della rete contro la squadra ora allenata da Luciano Spalletti. Domenica a San Siro Correa cerca la sua seconda rete contro il Napoli e la prima vittoria in assoluto. Tre punti che sarebbero assolutamente fondamentali per la stagione dell’Inter, distante sette punti dalla vetta in campionato.