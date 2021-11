Pecini: «Acquisto più difficile? Skriniar! Al primo posto per un motivo»

Skriniar è stato senza dubbio uno degli acquisti più complicati ma allo stesso tempo soddisfacenti della carriera di Pecini, all’epoca dirigente della Sampdoria. L’attuale DS dello Spezia ha rilasciato una lunga intervista a Goal.com.

ESEMPIO – Riccardo Pecini ha indicato l’acquisto che gli ha riservato più soddisfazioni nella sua lunga carriera da grande scopritore di talenti: «Forse Milan Skriniar è stato l’acquisto più soddisfacente alla Sampdoria perché all’inizio quando è arrivato aveva un rapporto difficile con l’allenatore. Ma poi si è presto le sue soddisfazioni molto presto. Lo metterei al primo posto per com’era da ragazzino e per il fatto che so che ha dovuto lottare per guadagnarsi il posto, anzi secondo me deve essere un esempio per tutti. Il trasferimento è stato difficile. Andavo a Praga circa 20 volte al mese! Non ce la facevo più!».

LAVORO – Dopo aver parlato Skriniar, Pecini ha elogiato l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte: «Non conosco Conte personalmente ma ho visto il lavoro che ha fatto ed è incredibile. Ho lavorato con Fabio Paratici e sono felice che Conte avrà persone di altissimo livello per aiutarlo ad integrarsi nel club. E poi penso che il Tottenham, da un punto di vista strutturale, sia di altissimo livello. È uno dei migliori club del mondo. Conte potrebbe avere le caratteristiche giuste per far vincere ancora il Tottenham perché, ricordiamolo, giocavano la finale di Champions League due anni fa, quindi il gap per tornare al top non è così grande».

Fonte: goal.com