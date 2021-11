Marianella: «Inter, il Napoli bivio della stagione! Inzaghi prenda le misure»

Ospite di 23 su Sky Sport 24, il giornalista Marianella vede Inter-Napoli di domenica come un momento decisivo per la stagione dei nerazzurri. Dopo i tanti mezzi passi falsi negli scontri diretti Inzaghi deve svoltare e sistemare la classifica.

COSA MANCA? – Massimo Marianella individua il motivo per cui l’Inter è a -7 da Milan e Napoli: «Gli episodi. I rigori, per esempio: quelli subiti, quelli non trasformati. Già quello è un elemento diverso, poi sono diverse le premesse di inizio stagione: Milan e Napoli sono state costruite anche con l’enfasi di cambiare il risultato degli ultimi anni e portare a qualcosa di importante. L’Inter viene da un’estate di paure, di perdere più giocatori di quanti non ne abbia persi. Simone Inzaghi sta facendo benissimo, ma ha perso Antonio Conte e una serie di giocatori pesanti: Romelu Lukaku, nell’ultimo biennio, è stato l’Inter. Anche l’approccio alla stagione è stato diverso per l’Inter, Inzaghi sta facendo benissimo ma deve prendere le misure sul fatto di avere un roster più ampio di quello della Lazio. Deve saper gestire meglio i cambi e la rotazione della squadra: questo è quello che ha condizionato una squadra che, secondo me, ha ancora possibilità di rientrare nella lotta scudetto. Questo è un po’ il bivio della stagione per l’Inter: non può fare calcoli europei, deve innanzitutto puntare a questa partita».