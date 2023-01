Correa, nuova chance da titolare in Inter-Empoli! Serve un segnale

Joaquin Correa, secondo le ultime indicazioni, partirà titolare in Inter-Empoli (qui gli aggiornamenti). Per l’argentino, che fino ad ora ha deluso, un’altra occasione: serve un segnale positivo

SEGNALE – Joaquin Correa scenderà in campo da titolare in Inter-Empoli. Per il “Tucu” un’altra occasione da titolare dopo la sfida di Coppa Italia col Parma. Contro gli emiliani, l’argentino non è riuscito a sfruttare la chance fornita da Inzaghi, fornendo una prestazione scialba e con nessun acuto. Questa sera, contro la formazione guidata da Zanetti, Correa è chiamato ad invertire una rotta e dare, finalmente, segnali positivi: l’Inter, archiviato il successo in Supercoppa, è in corsa su altri tre fronti. Servirà l’apporto di tutta la rosa a disposizione per inseguire altri successi. E un Correa “rigenerato” e con fiducia crescente potrebbe certamente essere un’arma in più a disposizione di Inzaghi.