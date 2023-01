Inter-Empoli, Zanetti rinuncia a Satriano: il motivo! Cambio modulo – Sky

Inter-Empoli è la sfida in programma stasera a San Siro alle ore 20.45. Mentre Inzaghi sembra aver deciso per due cambi nell’undici titolare (vedi ultime), Zanetti ha ancora qualche dubbio e dovrà rinunciare a Satriano. Le ultime da Sky Sport

CAMBIO IN ATTACCO – Inter-Empoli è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 con la squadra toscana che arriva a San Siro sulle ali dell’entusiasmo poiché nel 2023 non ha ancora perso: due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro uscite. L’allenatore, Paolo Zanetti, ha ancora qualche dubbio di formazione sulla fascia destra ma anche a centrocampo e in attacco dove Satriano non è al meglio, quindi non partirà dall’inizio nonostante le forti motivazioni. A guidare l’attacco sarà Caputo. Il tecnico azzurro passa dal 4-3-1-2 al 4-3-2-1.

EMPOLI probabile formazione (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Caputo