Inter-Empoli, non solo novità Correa! Inzaghi cambia anche in difesa – Sky

Inter-Empoli si avvicina: stasera a San Siro i nerazzurri, che avranno un’accoglienza speciale dopo il trionfo nel derby di Supercoppa italiana, riprendono la marcia in campionato cercando di non allontanarsi ulteriormente dal Napoli capolista. Inzaghi riflette su Correa dal 1′ (vedi articolo) ma anche su un cambio in difesa. Di seguito le ultime di Paventi su Sky Sport

DUE CAMBI – Inter-Empoli sembrava andare verso un undici nerazzurro uguale a quello di Supercoppa italiana e invece Simone Inzaghi riflette su due cambi, uno in attacco e uno in difesa: «Un paio di novità dovrebbero esserci rispetto all’undici sceso in campo nella finale di Supercoppa italiana, ma aspettiamo sempre la riunione tecnica per avere una conferma. Un cambio in difesa, con de Vrij che subentra dal 1′ ad Acerbi mentre in attacco spazio alla coppia argentina Lautaro Martinez-Correa. Quindi esiste la possibilità di rivedere il Tucu che gode della fiducia di Inzaghi», così Andrea Paventi su Sky Sport.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez