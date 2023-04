Correa-Lukaku nuova coppia, conferma ulteriore in Inter-Monza?

Inzaghi nelle ultime partite ha schierato spesso la coppia Correa-Lukaku. In particolare in Serie A. Inter-Monza vedrà una nuova conferma?

RITORNO NELLE ROTAZIONI – Da quando Correa è tornato a disposizione dopo l’ultimo infortunio, Inzaghi non si è fatto problemi a mandarlo in campo. Non lo ha protetto, per così dire, gestendo i suoi ingressi con minutaggi contingentati. Visto il momento e il ritmo delle partite non se lo poteva permettere. Così il Tucu si è ritrovato subito a giocare anche da titolare. Con una particolarità. Ossia un compagno più o meno fisso.

NUOVA COPPIA – Inzaghi nelle ultime due partite di Serie A, con Fiorentina e Salernitana, è partito con gli stessi attaccanti. Correa e Lukaku. La sua coppia più dinamica e verticale, ma anche quella di riserva in un certo senso. Una scelta precisa, che si è rivista anche in Champions League. Negli ultimi minuti della sfida col Benfica il tecnico ha cambiato in blocco le sue punte. Fuori Dzeko e Lautaro, i titolari effettivi del momento. dentro appunto Lukaku e Correa. Di nuovo loro. La coppia meno attesa, di sicuro la meno chiacchierata. Nelle ultime tre partite andata in campo per un totale di centocinquantotto minuti. La vedremo anche col Monza?