Tananai: «L’Inter mi ha aiutato, è pazza! Onana dà tutto per noi»

Tananai, grande tifoso dell’Inter, è stato intervistato da DAZN nel nuovo format chiamato “Play With” in collaborazione con Deezer per raccontare la sua passione per il calcio e in particolare i colori nerazzurri.

CUORE NERAZZURRO – Tananai spiega così il suo amore per l’Inter: «È una cosa di famiglia. Tutt’ora spesso vengo a San Siro con mio padre: panino e birra. Il calcio è il primo impatto con le emozioni complesse, prima del lavoro e degli innamoramenti, inizi a capire che si può soffrire. L’Inter mi ha aiutato, perché è pazza, non ti fa stare tranquillo. La mia reazione all’ultimo posto a Sanremo è da interista, sono riuscito ad ironizzarci. Cambiasso era il mio preferito. Io se fossi un giocatore, sarei diverso da lui, sarei un difensore alla Ranocchia, al quale piace spingersi in attacco. Oggi adoro Onana, perché è un pazzo e dà tutto per noi. A cena andrei con Barella, perché è esperto di vini».

IMPIANTO STORICO – Tananai esprime anche la sua opinione riguardo San Siro: «La prima cosa che penso quando passo davanti a San Siro è cantarci dentro, di farci un concerto. Fin da piccolo, anche se non sapevo che sarebbe stata la musica la mia strada, mi è sempre piaciuta l’idea di guardare la gente dal basso, dal centro del campo. Non vorrei lo buttassero giù San Siro. Preferirei che lo tenessero su, anche da architetto, perché non è soltanto una struttura, credo che qui ci sia un’energia impregnata dei ricordi delle persone che l’hanno vissuto».