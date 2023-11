Camarda non è solo: la doppia risposta dell’Inter al talento di casa Milan

Camarda è solo l’ultimo giovane italiano, in ordine di tempo, protagonista prima ancora di mettere piede in campo tra i professionisti ma non sarà certo l’ultimo della lista. Mentre il Milan si prepara a far esordire il suo forte classe 2008, l’Inter osserva la crescita dei suoi talenti

RAMPA DI LANCIO – Si chiama Francesco Camarda, è nato il 10 marzo 2008 a Milano e pertanto ha solo 15 anni. Ruolo? Attaccante. Anzi, centravanti. Il cui compito è segnare, segnare e ancora segnare. E se aver bruciato un po’ le tappe giovanili nella Nazionale Italiana, passando subito all’Italia Under-17 dopo l’esperienza fugace in U15 e U16, sembra quasi normale, la sua carriera al Milan è sicuramente più clamorosa. Il 15enne Camarda fa già parte della rosa del Milan Under-19, che significa essere protagonista sia nel Primavera 1 in Italia sia nella Youth League in Europa. A ciò si aggiunge l’imminente convocazione in Prima Squadra per Milan-Fiorentina di Serie A a San Siro. Merito sicuramente dell’emergenza in attacco per Stefano Pioli ma anche del talento di Camarda. Un talento forse unico ora in Italia, anche se è presto per trarre conclusioni affrettate. Guardando in casa Inter, la domanda è legittima: chi può essere oggi il Camarda nerazzurro?

Non solo Milan: ecco i Camarda dell’Inter

NUOVI TALENTI NERAZZURRI – Il Camarda nerazzurro esiste. Anzi, esistono. L’identikit ideale risponde quasi automaticamente al nome del coetaneo Daniel Curcio, nato a Tradate (VA) il 12 gennaio 2008. Curiosità? L’attaccante italo-spagnolo dell’Inter Under-16 “nasce” nel Settore Giovanile del Milan. In pratica è l’anti-Camarda per eccellenza! Non c’è solo Curcio per l’Inter, però. I riflettori di recente sono tutti puntati su Delis Gjeci, nato il 27 febbraio 2009 a Pordenone e quindi addirittura 14enne ancora. Gjeci in questo avvio di stagione è il bomber nerazzurro a livello giovanile, seguito proprio da Curcio. I due al momento sono ben lontani dai radar di Simone Inzaghi e prima, semmai, dovranno passare sotto la lente di Cristian Chivu e staff. Tutto come da copione. Senza particoalre fretta. Curcio e Gjeci non fanno parlare come Camarda ma questo è l’ultimo dei problemi: lanciare troppo presto i talenti nel calcio dei grandi non è garanzia di successo in futuro. In bocca al lupo a Camarda e ai suoi fratelli, nerazzurri e non.