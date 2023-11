Juventus-Inter, la formazione Inzaghi l’ha già fatta! Alcune scelte obbligate

Dopo la sosta per le Nazionali si ritorna a fare sul serio in campionato, subito con lo scontro diretto tra Juventus e Inter. Una sfida che, purtroppo, sarà caratterizzata da diverse assenze da una parte e dall’altra. Per Inzaghi, la formazione è praticamente già fatta (e obbligata), soprattutto considerate le indisponibilità in difesa.

SCELTE FATTE – Assenze non solo in casa Juventus. Anche l’Inter di Simone Inzaghi arriva un po’ incerottata nello scontro diretto tra prima e seconda in classifica. Soprattutto in difesa, con le assenze pesantissime di Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Al loro posto ci saranno rispettivamente Stefan de Vrij e Matteo Darmian, con lo spostamento di Francesco Acerbi sul centro-sinistra. Scelte “obbligate” anche a centrocampo, con Denzel Dumfries che dopo aver rifiatato con l’Olanda, torna a disposizione di Inzaghi sulla fascia destra, dove anche in quella zona del campo la coperta è cortissima, con Juan Cuadrado ancora alle prese con un recupero che va a rilento. A centrocampo ci saranno per certo Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan: il primo è rientrato prima a Milano non giocando mai con la sua Nazionale, mentre il secondo è rimasto ad Appiano Gentile. Ci sarà anche Nicolò Barella, in ripresa nelle ultime partite disputate tra Inter e Nazionale. In attacco la coppia sarà formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con Marko Arnautovic e Alexis Sanchez pronti a subentrare dalla panchina. Il cileno svolgerà solo oggi il primo allenamento prima della Juventus.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.