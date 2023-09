Calhanoglu imprescindibile per l’Inter: esiste davvero un suo vice?

Calhanoglu non ha giocato sul campo della Real Sociedad per via di un risentimento che sembra non preoccupare particolarmente. Il turco ha preferito non rischiare in vista dei tanti impegni ravvicinati tra campionato ed Europa, ma il suo sostituto naturale, Asllani, non ha convinto per niente. Ora si apre un interrogativo: esiste davvero un vice Calhanoglu?

INTERROGATIVO – Hakan Calhanoglu è arrivato all’Inter in punta di piedi e adesso è praticamente insostituibile. Il turco, che ha di fatto rimpiazzato un giocatore del livello di Marcelo Brozovic, è una ‘creatura’ di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino lo ha reinventato in cabina di regia e adesso quando non c’è sono dolori. E si è visto sul campo della Real Sociedad dove il suo naturale sostituto, Kristjan Asllani, ha purtroppo deluso molto. Inzaghi non ha mai considerato molto l’albanese e forse l’aver giocato pochissimo non lo ha certamente aiutato. Fatto sta che adesso si apre un interrogativo: il vice Calhanoglu esiste davvero? Inzaghi avrà il coraggio di insistere con Asllani oppure in caso di assenza prolungata dell’ex Milan troverà un’altra soluzione?

Con l’Empoli potrebbero già arrivare le prime risposte qualora Calhanoglu non dovesse recuperare. A quel punto bisognerà capire le idee di Inzaghi: nuova chance per Asllani oppure potrebbe vedersi per la prima volta Davy Klaassen? Non considerando l’ipotesi di adattare uno dei titolari, magari con l’inserimento di Davide Frattesi dal 1′. Insomma, gli interrogativi sono molti ma quello più grande riguarda appunto Calhanoglu: esiste concretamente un suo vice?