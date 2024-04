Calhanoglu, chiamatelo Calha-gol! Doppio record vicino: personale e con l’Inter

Calhanoglu con la rete realizzata dal dischetto contro l’Udinese è arrivato a quota 10 gol in una sola stagione con la maglia dell’Inter. Il centrocampista turco è vicino a un doppio record, uno personale e l’altro con la squadra nerazzurra.

DOPPIO RECORD – Hakan Calhanoglu, anzi Calha-gol! Un tutto-campista col vizio del gol, più arretra il suo raggio d’azione e con più facilità trova la via del gol. Chiaro, i gol dal dischetto giocano un ruolo importante nella stagione a dir poco perfetta del centrocampista turco, ma batterli e soprattutto segnarli non è mica roba da poco. Con la rete realizzata in casa dell’Udinese, il nerazzurro ha raggiunto quota 10 gol in questa stagione, diventando il secondo centrocampista nella storia dell’Inter a realizzare tutti questi gol in una sola stagione. Meglio di lui solo Ivan Perisic, che da esterno ha realizzato 11 gol nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018. Ma non solo: Calhanoglu è vicino a battere anche un record personale, quello di gol realizzati in una sola stagione con un club. Ai tempi dell’Amburgo, infatti, in una sola stagione Calhanoglu realizzò ben 11 gol. A partire dalla sfida contro il Cagliari avrà un’altra grande occasione, sempre più vicino a un doppio record.