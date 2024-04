Buchanan, rieccoti! Udinese-Inter spiega: Inzaghi prepara così il finale

In Udinese-Inter Simone Inzaghi chiama di nuovo all’appello Tajon Buchanan. Il mister fa capire il suo piano per il finale di stagione del canadese e dei nerazzurri.

PRESENZA – Udinese-Inter del lunedì sera ha regalato grandi emozioni alla squadra di Simone Inzaghi, che quasi allo scadere dei 7 minuti di recupero del secondo conto tempo è riuscita a conquistare la vittoria in rimonta. Fra tutte le particolari situazioni da segnalare, come l’incisività di un Davide Frattesi sempre sul pezzo quando chiamato a subentrare, anche la comparsa in campo di Tajon Buchanan. Mister Inzaghi, infatti, sul tramonto di Udinese-Inter ha invocato anche il suo nome dalla panchina. Con l’entrata all’81’ sul terreno di gioco del Bluenergy Stadium il canadese è ora alla sua quarta presenza in Serie A con la maglia nerazzurra. Ma per il numero diciassette si tratta ancora di pochi minuti in campo, precisamente 9 ieri sera: di più dell’ultima contro il Napoli (6), ma meno delle prime due contro Salernitana (13) e Lecce (14).

Inzaghi prepara il finale: nel piano c’è anche Buchanan!

MINUTI – Dopo Udinese-Inter, però, il totale del minutaggio di Buchanan sale a 42. La volontà di Inzaghi di volerlo schierare, anche se attualmente esclusivamente nel finale, c’è ed è chiara anche l’intenzione di volerlo far entrare sempre più – e meglio – nei meccanismi della macchina nerazzurra. Dopo Udinese-Inter, nella quale il canadese è entrato al posto di Federico Dimarco, c’è dunque da aspettarsi una nuova e prossima presenza in campo del classe 99′. Magari ancora sulla fascia sinistra, dove il centrocampista ha preso posizione quando Inzaghi ha optato per un cambio di modulo in corsa, passando dal solito 3-5-2 a un più offensivo 3-4-1-2.

IMPIEGO – Sulla corsia destra, effettivamente, l’allenatore piacentino è ampiamente al completo, con la solita staffetta che ogni partita si propone fra Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Lì a sinistra, invece, considerando l’utilizzo forzato di Carlos Augusto come braccetto, Inzaghi potrebbe aver nuovamente bisogno di chiamare al servizio Buchanan. Quel che è certo è che, al di là del ruolo impiegato in Udinese-Inter, i tifosi nerazzurri rivedranno il canadese per il finale di stagione, magari quando l’allenatore avrà la certezza di avere la seconda stella cucita al petto e potrà far riposare i suoi fedelissimi.