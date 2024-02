Buchanan, l’ingresso in Inter-Salernitana segna la storia

Entrato al minuto 77 di Inter-Salernitana al posto di Alessandro Bastoni, Tajon Buchanan ha, a suo modo, scritto la storia. È lui, infatti, il primo calciatore canadese della storia a esordire in Serie A.

ESORDIO – Una serata da ricordare, quella di Inter-Salernitana, per Tajon Buchanan. L’esterno canadese non solo ha esordito con la maglia nerazzurra – un momento atteso da tanti tifosi sin dal suo arrivo nel mercato di gennaio – ma è anche diventato il primo calciatore canadese a esordire nel campionato italiano di Serie A. 13 minuti per lui, entrato al 77′, in cui ha anche fatto vedere un assaggio delle sue qualità sulla fascia. Sinistra, in questo caso, dimostrando di poter coprire – all’occorrenza – entrambe le zone di campo. Una serata da ricordare, insomma, per Buchanan e per gli appassionati di calcio canadesi. Sempre considerando che il meglio deve ancora venire.