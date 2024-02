Buchanan, ci siamo per l’esordio? Una possibilità a San Siro

Tajon Buchanan non si è ancora visto in campo con la maglia dell’Inter. Da inizio gennaio non ha esordito, ma venerdì potrebbe arrivare la grande occasione con la Salernitana.

OCCASIONE – Contro la Roma Tajon Buchanan ha fatto la sua sesta panchina consecutiva. Dal 10 dicembre con la maglia del Club Bruges il giocatore non calpesta i prati degli stadi di calcio. Due mesi senza nemmeno sentire l’odore del pallone sono difficili da superare, ma siamo ad una fase preparatoria. Simone Inzaghi lo sta indottrinando e venerdì contro la Salernitana potrebbe arrivare la sua prima grande occasione. Con la maglia dell’Inter non ha fatto il suo esordio, ma le condizioni degli esterni permettono al canadese di trovare spazio adesso. Matteo Darmian ha bisogno di riposare prima dell’Atletico Madrid, probabilmente non partirà tra i titolari e la speranza è che non venga utilizzato neanche un minuto così da ricaricare interamente le pile. Giocherà Denzel Dumfries: l’olandese manca dai primi undici dalla gara con il Verona, quindi non avrà i 90 minuti nelle gambe considerando soprattutto i suoi recenti infortuni. Buchanan sarà perciò la prima alternativa a partita in corso. L’obiettivo principale dev’essere assolutamente quello di guadagnare ulteriore fiducia da Inzaghi. Sta arrivando il momento di rispondere positivamente in campo.