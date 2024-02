Inter-Salernitana, un’incognita come nella gara contro la Roma

In vista di Inter-Salernitana di venerdì, si prospetta un’incognita proprio come già successo nella sfida vinta per 2-4 in rimonta contro la Roma. Vietato farsi trovare impreparati.

INCOGNITA – Il cambio di allenatore in casa Salernitana porta un’incognita per Simone Inzaghi e per l’Inter in vista di venerdì. Come già successo con Daniele De Rossi e il capire come la sua Roma avrebbe giocato nella gara – poi vinta 2-4 – dello stadio Olimpico. Un’incognita che ha colpito i nerazzurri specialmente nel primo tempo, salvo poi prendere le misure e dominare nella ripresa completando la rimonta. Una circostanza da evitare in Inter-Salernitana di venerdì, nonostante le difficoltà nel capire che tipo di squadra e che tipo di gioco porterà Fabio Liverani a San Siro. Ma, per questo, Simone Inzaghi e il suo staff sono già al lavoro per preparare la partita perfetta.