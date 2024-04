Bisseck, tocca di nuovo a te! Inter-Cagliari per ribadire un concetto

Bisseck, domenica sera troverà spazio in Inter-Cagliari vista la squalifica di Pavard. Dopo due partite senza scendere in campo è l’occasione giusta per ritrovare fiducia e minuti

CAMBIO – L’Inter capolista sarà di scena domenica a San Siro per il match contro il Cagliari. Inzaghi, senza Lautaro Martinez e Pavard dovrà ruotare, forzatamente, alcuni uomini in difesa e in attacco. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato l’assenza del difensore francese apre lo spazio nell’undici titolare a Yann Bisseck. Il tedesco, nelle ultime due partite, non ha trovato minuti in campo. Contro i sardi quindi potrebbe arrivare l’occasione giusta per ritrovare la fiducia ed i minuti non trovati nelle ultime settimane.

OCCASIONE – Il tedesco è sceso in campo ben 13 volte in stagione in Serie A, segno che progressivamente la fiducia di Inzaghi nelle potenzialità dell’ex Aahrus è cresciuta sino a farlo diventare una validissima alternativa ad un campione del calibro di Pavard. Il tedesco scalpita e spera di trovare sempre più spazio in un’Inter che, negli ultimi anni, è molto sensibile al talento a prescindere dall’età. La sfida contro il Cagliari può essere l’occasione giusta per ribadire un concetto già espresso più volte da Bisseck nel corso della stagione: è un giocatore da Inter e merita la fiducia del tecnico.