Bisseck sorprende tutti, ma non l’Inter! Altro lavoro in vista?

Yann Bisseck è il protagonista della settimana in casa Inter, dopo il gol vittoria a Bologna. A confermare una crescita stratosferica del difensore tedesco, che sorprende tutti. Ma non la dirigenza nerazzurra. E ora un’ulteriore crescita del numero 31 non è da escludere.

PREMESSE OPPOSTE – Yann Bisseck è il giocatore dell’Inter più chiacchierato in questi giorni. Non potrebbe essere altrimenti per il match-winner che porta i nerazzurri a +16 in classifica. Un nome che sorprende molti addetti ai lavori, ma non certo la dirigenza dell’Inter. Che sul difensore tedesco classe 2000 ci aveva visto lungo in estate, scegliendo di pagare la clausola da 7 milioni di euro per portarlo a Milano. Un colpo low cost dalla grande futuribilità, arrivato quasi in sordina e considerato ai margini delle rotazioni, specie dopo l’acquisto di Benjamin Pavard. Tanto che sembrava concretizzarsi sempre più l’ipotesi di un prestito formativo nella sessione invernale. Fino a inizio novembre, quando la stagione 2023/24 di Bisseck cambia. Per fortuna anche dell’Inter.

NUOVO RUOLO – Bisseck diventa un’opzione reale per le rotazioni dell’Inter quando Pavard si infortuna in casa dell’Atalanta, lo scorso 4 novembre. E mette a valore il grande lavoro fatto con Simone Inzaghi sin dal ritiro estivo. Quando il tecnico nerazzurro inizia a plasmarlo da terzo di destra della difesa, dopo i primi anni di carriera passati sul lato opposto. E Bisseck regala sul campo prestazioni molto incoraggianti in tal senso. Tanto che, scongiurato l’addio temporaneo a gennaio, cambia la prospettiva della sua intera esperienza all’Inter. E ora una nuova ipotesi potrebbe stagliarsi all’orizzonte.

SCORRIMENTO LATERALE – Nell’arco di pochi mesi Bisseck ha dimostrato di sapersi adattare molto bene a giocare lungo un altro lato del campo. Confermando di trovarsi molto a suo agio col pallone tra i piedi. E anche di introiettare egregiamente la proiezione offensiva che Inzaghi chiede ai suoi difensori. Riuscendo a far scorrere organicamente la catena di destra anche senza Pavard (come sabato a Bologna). Una crescita straordinaria per il numero 31, tanto che non sembra eretico ipotizzare un ulteriore step di crescita. Con Inzaghi che potrebbe lavorare su di lui per renderlo un difensore centrale a tutti gli effetti. Costruendosi in casa l’alternativa a Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Un’ipotesi che al momento è uno spunto poco più che filosofico, senza nessun segnale tangibile che si trasformi in volontà. Ma con un plasmatore di talenti come Inzaghi nulla può essere precluso.