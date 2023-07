Bisseck cambia i piani dell’Inter! Ora due priorità in difesa

Yann Bisseck sta sorprendendo tutti nelle prime uscite con l’Inter. Tanto che ora i piani nerazzurri per rinforzare la difesa potrebbero cambiare, anche drasticamente.

SORPRESA PREVISTA – Centotredici. Tanti sono i minuti disputati da Yann Bisseck con la maglia dell’Inter nelle prime uscite stagionali. Quasi due ore di gioco, tra Lugano e Pergolettese, trascorse tutte in un ruolo completamente diverso da quello designato da Simone Inzaghi. Sfruttando la predilezione del difensore tedesco per l’uso del piede destro, il tecnico lo sta infatti schierando da difensore destro nella retroguardia a tre. E Bisseck sta rispondendo alla grande. E i prossimi impegni in Giappone – contro Al-Nassr il 27 luglio e PSG l’1 agosto – saranno determinanti nell’ufficializzare la sua candidatura a raccogliere l’eredità di Milan Skriniar e Matteo Darmian. E per rivoluzionare i piani dell’Inter sul mercato.

NUOVE ESIGENZE – Unendo l’affermazione di Bisseck al recente ingaggio di Juan Cuadrado, appare chiaro come i problemi dell’Inter a destra si possano considerare risolti. Dietro al giovane tedesco rimarrebbe infatti Darmian come backup, nel ruolo che nelle ultime stagioni è stato di Danilo D’Ambrosio. Rimarrebbe pertanto da colmare il vuoto alle spalle di Alessandro Bastoni. Soprattutto per evitare le ristrettezze dell’ultima stagione, con il solo Federico Dimarco schierabile in quel posto con profitto. Senza tralasciare poi un altro vuoto, stavolta in potenziale, sempre in difesa.

Inter, vuoto al centro da anticipare

METTERE IN SICUREZZA – La necessità di un’alternativa a Bastoni è fisiologica, perché arretrare Dimarco comporta la disponibilità del solo Robin Gosens sull’esterno di sinistra. Tuttavia non va dimenticato che al centro l’Inter ha solo Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Entrambi over30, e in scadenza nel 2025, quando avranno rispettivamente 37 e 33 anni. L’Inter avrà quindi l’esigenza di trovare un nuovo centrale più giovane. E solo in quest’ottica ha senso l’associazione col nome di Merih Demiral. Che può essere un nome spendibile per rinforzare la posizione centrale, ma che non va inteso come “il nuovo Skriniar”. Ora non resta che trovare la formula giusta per convincere l’Atalanta (con cui il turco ha un contratto fino al 2026), sfruttando la sua voglia di partire. Nel frattempo, Inzaghi può concentrarsi sul continuare a modellare Bisseck come nuovo titolare difensivo di destra.