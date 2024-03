Nota tattica di Bologna-Inter: Bisseck decide la partita

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Bologna-Inter parliamo della prestazione di Bisseck.



UOMO DECISIVO – Bologna-Inter porta la firma di Bisseck. Il suo secondo gol stagionale ha portato la vittoria su un campo praticamente inespugnabile. Ed è la seconda volta che il tedesco trova la rete dell’1-0, dopo il Lecce. Nella partita del numero 31 c’è però anche il contributo difensivo, che ha permesso l’ennesimo clean sheet alla squadra. Una prova di fisico e personalità.

PRESENZA NELLE DUE FASI – Guardiamo la sua heatmap presa da Sofascore:

Bisseck si è disimpegnato nel suo consueto ruolo di difensore di destra nella linea a tre. E come primo dovere ha dovuto occuparsi, appunto della fase difensiva. L’Inter nel corso della gara ha abbassato il suo baricentro, lasciando l’iniziativa al Bologna. Chiamando i giocatori a uno sforzo in non possesso. Non per questo però il tedesco ha rinunciato a proporsi in fase offensiva. Mettendo in campo la corsa. 11,017km, terzo della squadra. E proprio con un inserimento ha trovato il gol decisivo.

DECISIVO NELLE DUE FASI – Vediamo i suoi tocchi, presi da WhoScored:

La presenza di Bisseck è concentrata entro la trequarti difensiva. Ma arriva anche a quella offensiva. Con un tocco in area avversaria. Il suo unico tiro, valso il gol. Un’azione d evidenziare: il numero 31 ha seguito le rotazioni della squadra, che si era spostata tutta nella metà campo del Bologna. Con Matteo Darmian che aveva stretto il suo raggio d’azione all’interno dell’area, il tedesco ha occupato il ruolo di esterno. Leggendo poi lo spazio e attaccando il cross di Alessandro Bastoni. Giocata di grande sapienza tattica, molto meno banale di quello che è sembrata. In totale Bisseck ha messo insieme 49 tocchi, con 33 passaggi realizzati all’85%. Per lui 4 spazzate, primo della squadra, 3 respinte, un intercetto, 3 contrasti, 3 duelli a terra vinti su 5, 3 duelli aerei vinti su 3 e 5 recuperi, primo della squadra. Decisivo in entrambe le fasi. Con qualità, fisico e personalità.