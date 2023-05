Bellanova, con il Sassuolo l’occasione per riprendersi l’Inter

L’Inter si prepara al rush finale di una stagione vissuta tra alti e bassi. Con il Sassuolo i nerazzurri hanno l’occasione di mettere altro fieno in cascina per la qualificazione in Champions League. L’obiettivo principale però è quello di non rischiare infortuni in vista del derby di martedì. Ecco perché nel turnover di stasera potrebbe trovare spazio Bellanova che avrà una grande occasione per guadagnarsi la conferma.

OCCASIONI − Questa sera Inter-Sassuolo sarà la partita delle grandi occasioni. Simone Inzaghi infatti punta a far riposare molti big in vista dell’Euro derby di martedì. Contro i neroversi saranno perciò molto importanti le motivazioni di quei calciatori che finora non hanno trovato molto spazio in stagione (vedi probabili formazioni). E uno di questi è sicuramente il giovane esterno italiano Raoul Bellanova. Quest’anno l’ex Cagliari ha avuto pochissimo spazio e per questo motivo non è mai riuscito a dimostrare tutte le sue qualità. Nelle rare volte in cui è stato impiegato è spesso sembrato timido e non adatto a una grande squadra. In altre occasioni è invece riuscito a far intravedere ottime cose, come per esempio nell’ultimo periodo.

DETERMINAZIONE − In una fase della stagione intensa come questa, Bellanova è riuscito a ritagliarsi molto più spazio. In particolare contro Verona e Roma ha mostrato di essere dotato di una grandissima progressione e non ha sfigurato neanche in fase difensiva. Questa sera contro il Sassuolo l’ex Cagliari potrebbe finalmente partire dal primo minuto e la sua voglia potrebbe rivelarsi decisiva per l’Inter. Una buona prestazione potrebbe consentire a Bellanova di ritagliarsi sempre più spazio per il finale di stagione, nonché di guadagnarsi una riconferma per il prossimo anno. Impresa non facile, ma con la giusta determinazione nulla è impossibile. Ed è proprio su questa determinazione che Inzaghi punterà per ottenere i tre punti.