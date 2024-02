Bastoni si sblocca, Angelino gattona: nuova classifica marcatori Inter

Bastoni è una gradita novità sul tabellino ma non è l’unica per l’Inter dopo la trasferta di Roma. E la macchina da gol nerazzurra ormai si estende anche… alle altre squadre! Angelino “imita” Gatti ed entra in lista. A seguire la classifica marcatori aggiornata dell’Inter di Inzaghi

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Quattro reti in una partita sono rari ma non per l’Inter di Simone Inzaghi, che si conferma macchina da gol in Italia. Il 55° gol stagionale in Serie A, ovvero il 68° in tutte le competizioni, porta la firma di Alessandro Bastoni, che diventa il quattordicesimo marcatore nerazzurro. Numero che si trasforma in sedici aggiungendo anche Angelino (Roma), protagonista di un autogol da tre punti sulla scia del predecessore Federico Gatti (Juventus). Non cambia il podio. Solo che Marcus Thuram aggancia al secondo posto Hakan Calhanoglu a quota 11 ma senza rigori (ben nove per il centrocampista turco, ndr). Esattamente la metà del capocannoniere Lautaro Martinez, ormai irraggiungibile. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo il gol di Bastoni in Roma-Inter (2-4) di Serie A.

Classifica marcatori stagionale Inter 2023/24: novità Bastoni

1. LAUTARO MARTINEZ – 22 Gol

2. Hakan CALHANOGLU e Marcus THURAM – 11 Gol

4. Davide FRATTESI – 4 Gol

5. Federico DIMARCO – 3 Gol

6. Denzel DUMFRIES, Henrikh MKHITARYAN, Alexis SANCHEZ, Nicolò BARELLA, Marko ARNAUTOVIC e Francesco ACERBI – 2 Gol

12. CARLOS AUGUSTO, Yann BISSECK e Alessandro BASTONI + Aut. Federico GATTI (Juventus) e Aut. ANGELINO (Roma) – 1 Gol